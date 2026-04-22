22 апреля, 12:25

ЦБ опроверг данные об изменении условий переводов по СБП с 1 мая

Российские рубли. Обложка © Life.ru

Центральный банк опроверг данные об изменении условий переводов для граждан и бизнеса с 1 мая. Об этом представитель регулятора заявил журналистам.

«Условия переводов по СБП для граждан и бизнеса остаются прежними. Все размеры тарифов остались без изменений», — сказал собеседник РИА «Новости». Как и ранее, граждане могут бесплатно совершать переводы на сумму до ста тысяч рублей в месяц.

Ранее СМИ заявили, что в России меняются условия переводов через СБП. Утверждалось, что с 1 мая вводятся комиссии для платежей с участием бизнеса.

BannerImage
Матвей Константинов
