ЦБ опроверг данные об изменении условий переводов по СБП с 1 мая

Центральный банк опроверг данные об изменении условий переводов для граждан и бизнеса с 1 мая. Об этом представитель регулятора заявил журналистам.

«Условия переводов по СБП для граждан и бизнеса остаются прежними. Все размеры тарифов остались без изменений», — сказал собеседник РИА «Новости». Как и ранее, граждане могут бесплатно совершать переводы на сумму до ста тысяч рублей в месяц.

Ранее СМИ заявили, что в России меняются условия переводов через СБП. Утверждалось, что с 1 мая вводятся комиссии для платежей с участием бизнеса.