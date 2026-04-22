ВС России нанесли поражение печально известной украинской бригаде спецназначения «Азов»*, сообщило Минобороны. За минувшие сутки подразделения группировки войск «Центр» улучшили своё тактическое положение.

«Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов»* и четырёх бригад нацгвардии», — говорится в сообщении.

Украинской армии доставалось в районах Кучерова Яра, Новониколаевки, Светлого, Сергеевки, Белицкого, Шиловки, Торецкого, Калинина и Доброполья Донецкой Народной Республики, а также Новогригоровки и Новопавловки Днепропетровской области.

Ранее Минобороны заявило о взятии под контроль Гришино Донецкой Народной Республики. Накануне стало известно о боях и ударах по населённому пункту.