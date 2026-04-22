Сайт «Уральских авиалиний» устроил день открытых паспортов

Стало известно о возможном техническом сбое на сайте «Уральских авиалиний», при котором в личных кабинетах пользователей отображались данные других пассажиров. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Россияне хотели купить билеты «Уральских авиалиний», а получили чужие паспорта. Фото © Telegram / Осторожно, новости

По словам пользователей, после входа в личный кабинет и выбора дат рейса система отображала персональные данные незнакомого человека. Среди открывшейся информации, как утверждают пассажиры, были указаны полное имя, паспортные данные, адрес электронной почты, дата рождения, данные бонусной карты и количество начисленных бонусов.

Сообщается, что ошибка воспроизводилась на разных устройствах, включая несколько смартфонов и компьютер. Пользователи также заявили, что не получили оперативной помощи: онлайн-поддержка не ответила, а по телефону им предложили направить обращение на техническую почту, которая, по их словам, оказалась недоступной.

В компании «Уральские авиалинии» в комментарии заявили, что произошёл кратковременный технический сбой, который на данный момент устранён.

