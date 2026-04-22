22 апреля, 13:18

Посольство Сейшельских островов откроют в Москве в этом году

Сейшелы. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

В этом году в Москве откроется посольство Сейшельских островов, следует из материалов пресс-службы Кремля к переговорам президента Владимира Путина и лидера государства Патриком Эрмини. Он уже находится в нашей стране с рабочим визитом.

Ожидается, что главы государств встретятся сегодня. Темами их общения станет развитие двустороннего сотрудничества, региональные и международные вопросы.

Сейшелы — важный партнёр России в Африке, и эти дружественные, взаимоуважительные отношения продолжаются уже очень давно. Так, в июне наши стрнаны отметят 50-летний юбилей с момент установления дипломатических отношений.

Ранее Россия решила до конца апреля отправить ещё 15 тонн гуманитарной помощи на Сейшелы. Островному государству не хватает еды и медикаментов из-за нарушения цепочек поставок на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Матвей Константинов
