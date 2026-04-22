22 апреля, 13:19

Президент Сейшел возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Обложка © ТАСС / Григорий Сысоев

В Александровском саду у Кремлёвской стены прошла торжественная церемония с участием высокого зарубежного гостя. Президент Сейшельских Островов Патрик Эрмини возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, передает ТАСС.

Композиция была составлена из еловых ветвей и алых роз. После церемонии лидер африканской республики вместе с присутствующими почтил минутой молчания память воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны.

Визит сейшельского президента в Москву носит рабочий характер. Основное событие поездки запланировано на 22 апреля — переговоры с Владимиром Путиным. Главы государств намерены обсудить развитие двустороннего сотрудничества в политике, экономике и гуманитарной сфере, а также затронут международную повестку.

Патрик Эрмини, бывший спикер парламента, был избран главой Сейшел 11 октября 2025 года. Во втором туре он набрал 52,7% голосов. Нынешний визит — одно из первых его зарубежных турне после вступления в должность.

Кения в феврале или Сейшелы в октябре? Когда и куда слетать в Африку дешевле
Ранее Life.ru писал, что Россия до конца апреля отправит на Сейшелы 15 тонн гумпомощи. Речь идёт о поставке продуктов питания. До этого, 10 апреля, в Викторию уже доставили около 3,7 тонны помощи — в груз вошли растительное масло, сахар, рис, макароны и медикаменты.

