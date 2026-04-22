Единственным реальным способом достичь мира для Украины являются прямые переговоры с Россией и восстановление добрососедских отношений, тогда как сближение с Евросоюзом и западные гарантии безопасности — лишь мифы. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук в своём телеграм-канале.

«То, что так называемое "сближение" Украины с ЕС — это, конечно, полная выдумка, фейк. Я бы даже назвал это вражеской пропагандой», — написал он.

По убеждению депутата, любые рассуждения о гипотетическом приёме Украины в НАТО и Евросоюз — это всего лишь бессодержательные лозунги, которые сознательно внедряются в информационное поле противниками страны. К числу таких Дмитрук причислил нынешнюю власть во главе с Зеленским, бывшего президента Порошенко*, а также остальных участников так называемого проекта «Украина-Антироссия».

Парламентарий отметил, что даже в теории любые шаги по сближению Украины с западными структурами выглядят абсолютно неестественными и никчёмными — ни для экономики, ни для общества, ни для культуры, а самое главное, для веры и внутреннего мира человека. О себе он сказал, что придерживается киевоцентричного взгляда, поскольку Киев, по глубокому убеждению политика, является матерью всех русских городов, и ключевые решения о судьбах Украины, Белоруссии и России как частей единой православной духовно-культурной семьи должны приниматься именно в нём.

«Я скажу больше: сегодня украинским политиком может называться только тот, кто говорит исключительно о государственных интересах Украины. А они заключаются в достижении мира — причём не на словах, а через конкретные действия», — отметил он.

В число таковых Дмитрук внёс восстановление диалога с Москвой и Минском, установление подлинно дружественных отношений, а также глубочайшую интеграцию Украины в любые существующие механизмы взаимодействия с этими двумя странами без каких-либо ограничений по уровням.

Как пояснил депутат, нынешняя ситуация такова, что мир жизненно необходим Украине больше всех остальных, а потому настоящий национальный политик обязан выдвигаться — сразу в Москву либо транзитом через Минск — чтобы на месте договариваться о прекращении боевых действий и будущем устройстве страны. А затем, заверяет депутат, уже в Киеве нужно скрепить прочный мир с участием всех сторон, который гарантирует стабильность и сотрудничество на десятилетия и столетия вперёд.

Другого пути, по его убеждению, не существует, а политики, ищущие мир где угодно, но не у ближайших соседей, работают на уничтожение Украины. Настоящий украинский политик, резюмировал Дмитрук, говорит о мире через отношения с ними, и это и есть национальная идея.

«Это и есть национальная идея Украины. Всё остальное — от лукавого», — заключил политик.

Ранее директор СВР РФ Сергей Нарышкин заявил о стремлении России к миру на Украине. Он подчеркнул, что позиция Москвы остаётся неизменной.

