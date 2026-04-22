«Теперь я стараюсь»: Татьяна Тарасова рассказала о самочувствии после выписки из больницы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о состоянии после госпитализации. По её словам, она благодарна врачам и сейчас продолжает восстановление. Об этом пишет ТАСС.

«Врачи старались, теперь я стараюсь», — отметила Тарасова, комментируя своё самочувствие.

Тарасовой 79 лет. За годы работы она подготовила ряд олимпийских чемпионов и была включена в Зал славы мирового фигурного катания.

Ранее сообщалось, что 79-летняя Татьяна Тарасова была госпитализирована в реанимацию, однако позже её состояние удалось стабилизировать. По предварительной информации, причиной госпитализации стали осложнения после недавно перенесённой вирусной инфекции. Спустя несколько дней лечения её выписали — это произошло 20 апреля.