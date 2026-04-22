22 апреля, 14:17

Над Белгородской, Брянской и Курской областями перехвачено 40 дронов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сегодня в российском воздушном пространстве зафиксирована повышенная активность противника. Под удар попали сразу три региона, граничащие с Украиной.

В период с 08:00 до 16:00 по московскому времени дежурные расчеты противовоздушной обороны вели напряженную работу. В общей сложности военным удалось выявить и обезвредить 40 воздушных целей.

Как сообщили в оборонном ведомстве, «22 апреля текущего года в период с 08:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа». Операция проводилась над Белгородской, Брянской и Курской областями.

Все ликвидированные объекты относились к самолётному типу. Такие устройства представляют серьёзную угрозу из-за способности преодолевать значительные расстояния.

На данный момент информации о пострадавших или повреждениях инфраструктуры в регионах не поступало. Профильные службы продолжают мониторинг ситуации.

В Белгороде при атаке БПЛА на бизнес-центр погиб рабочий, ещё один ранен

Ранее беспилотники атаковали Самарскую область. Один из дронов попал в многоквартирный дом в Сызрани, после чего там рухнул подъезд. В результате трагедии погибли два человека — женщина и ребёнок, 12 жильцов пострадали. На месте работают спасатели, МЧС усилило их группировку.

Оксана Попова
