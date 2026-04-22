«Подарок непонятно на какие цели»: В Госдуме оценили последствия нового кредита ЕС для Украины

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов считает, что 90 миллиардов евро, выделенные Киеву Евросоюзом, будут разворованы украинскими властями, как и предыдущие средства, и не принесут пользы народу Украины. По его словам, если кредит пойдёт на вооружение, Россия продолжит СВО, а Европе придётся отдавать эти деньги, которые фактически являются безвозвратным подарком на неопределенные цели.

По мнению депутата, поводов для беспокойства нет. Однако, в контексте стран ЕС, продолжающих импорт российских энергоресурсов, парламентарий предлагает рассмотреть возможность прекращения энергетического партнерства с ЕС, опираясь на заявления президента России Владимира Путина.

«С нашей стороны это был бы вполне разумный и уже анонсированный шаг», — заключил Наумов в беседе с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что послы стран ЕС одобрили выделение Украине займа на 90 миллиардов евро и согласовали 20-й пакет санкций против России. Новый транш нужен Киеву для покрытия финансовых потребностей в 2026 и 2027 годах.