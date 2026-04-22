В Думе призвали уехавшего в Латвию писателя Остера вернуть российские награды

Депутат Госдумы от «Единой России» Ольга Германова жёстко раскритиковала писателя Григория Остера. Поводом стал отъезд автора за границу и его публичные высказывания против России.

Напомним, после начала специальной военной операции Остер перебрался в Латвию. Там он, в частности, поддержал решение о запрете постановок на русском языке в местном кукольном театре, что вызвало возмущение в российской общественности.

«Вот в настоящее время он кто? Он предатель. Он предал Родину, медали и награды заслуженные. Сдайте все медали, потому что раз вы не считаете, что Россия сегодня ваша Родина, значит, не надо пользоваться ничем в этой стране», — заявила Германова в беседе с РИА «Новости».

Парламентарий подчеркнула, что Остер может забирать свои книги и читать их своим внукам за границей, но на государственные награды России ему больше рассчитывать не стоит. Германова также напомнила о существовании в стране закона об иностранных агентах, намекнув на возможную проверку деятельности писателя.

Ранее Life.ru писал, что в Госдуме не пришли к единому мнению по вопросу проверки книг Григория Остера. Нина Останина, возглавляющая думский Комитет по защите семьи, подтвердила получение жалоб на содержание книг. При этом она призвала коллег действовать осторожно и «не решать вопрос с кондачка».