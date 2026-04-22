Минтранс спрогнозировал переход до 1 тысячи судов под флаг России до конца года

За последние два года общий тоннаж торгового флота России удвоился, достигнув отметки в 20 миллионов тонн. Министерство транспорта прогнозирует дальнейший рост этого показателя до 30 миллионов тонн к концу 2026 года.

«По оценкам, в очереди на переход под национальный флаг может быть до 1 тысячи судов, в основном крупных танкеров», — отметил Клюев.

Российские власти отмечают резкий рост числа судовладельцев, желающих перейти под российский флаг. Заметно увеличился объём коммерческого флота под юрисдикцией РФ: с 12 млн тонн в 2021 году до более чем 19,5 млн тонн к апрелю 2026 года. Основная причина такого сдвига – уход перевозчиков из юрисдикций, считающихся «недружественными».

Минтранс сообщает, что большинство судов, проходящих перерегистрацию, – это крупные танкеры, перевозящие российские энергоносители. Для ускорения процесса были введены упрощенные процедуры в Российском международном реестре судов, а также предложены налоговые льготы и снижение портовых сборов.

По неофициальной информации, пик заявок пришёлся на начало 2026 года, когда иностранные морские администрации усилили контроль за «теневым флотом».

В министерстве подчёркивают, что работа под российским флагом в нынешних условиях воспринимается как более безопасная, поскольку Россия получает больше возможностей для защиты своих судов. Это особенно актуально для судов, перевозящих российские грузы, но не имеющих российского флага, которые становятся объектом «недружественных действий». Таким образом, смена флага становится не только выгодной, но и стратегически важной мерой защиты.

Береговая охрана Швеции ранее освободила панамское судно «Хуэй Юань», следовавшее из России в Испанию. Балкер был задержан в Балтийском море по обвинению в экологическом преступлении — сбросе угольных остатков в воду.