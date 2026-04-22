Умерла пассажирка, из-за которой накануне самолёт «Азимут» сел в Волгограде

Та самая пассажирка, из-за которой произошла экстренная посадка лайнера «Азимут» на пути из Москвы в Тбилиси, скончалась. Об этом ТАСС проинформировали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

В региональном комитете здравоохранения рассказали, что несчастная ещё до полёта страдала от тяжёлого неизлечимого недуга. Несмотря на все предпринятые врачами усилия и оперативное реагирование бригады скорой помощи, спасти её жизнь не удалось.

Напомним, самолёт «Азимут» экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия пассажирки. Он следовал из Москвы в Тбилиси. Женщину сразу же забрала бригада скорой помощи. Изначально сообщалось, что её состояние улучшилось, однако никаких официальных подробностей не было.