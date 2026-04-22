Взрывы прогремели в Киеве

В Киеве зафиксированы взрывы. Глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Ткаченко сообщил, что над городом замечен один беспилотник.

По информации местных Telegram-каналов, дрон движется вдоль левого берега в направлении правого.

Ранее сообщалось, что на предприятии рядом с городом Ровно произошёл взрыв, после которого начался пожар. По данным полиции, пострадали восемь человек.