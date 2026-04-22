Американка десятилетиями жила с раком мозга, скрывая диагноз

Американка Лори Кортмански на протяжении десятилетий жила с тяжёлым диагнозом, не рассказывая о нём окружающим. Рак мозга врачи выявили, когда девушке было всего 25 лет. О её истории после смерти рассказал муж Джон в интервью газете Mirror.

Врачи обнаружили агрессивную опухоль в 1998 году. За годы лечения она перенесла три операции, многочисленные курсы терапии и около двадцати рецидивов. Несмотря на это, женщина вела активную жизнь: развивала собственное дело, путешествовала, занималась спортом и скрывала состояние от коллег и знакомых.

Даже после инсульта она смогла вернуться к занятиям гольфом, а позже — к катанию на лыжах. В последние полтора года состояние резко ухудшилось, она утратила возможность двигаться и говорить.

«Последние полтора года жизни Лори были кошмаром», — рассказал супруг. Он ухаживал за ней круглосуточно, совмещая это с работой. В апреле 2021 года Лори не стало.

