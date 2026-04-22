Языческий обряд «вождение русалки» стал наследием культуры в Воронежской области

В Воронежской области произошло необычное событие в мире культуры. Местный языческий славянский обряд «вождение русалки» официально признан объектом федерального культурного наследия.Об этом сообщили в областной думе.

Это решение защитит древний ритуал от активистов, которые могли усмотреть в нём сатанизм* или другие запрещённые элементы. Теперь государство будет охранять традицию на законодательном уровне.

Для непосвящённых поясняем: суть действа — провожать весну и встречать лето. Местные жители изготавливают куклу русалки, которая выполнена в виде коня. С этим необычным «скакуном» процессия идёт через всё село, а затем выносит его за пределы населённого пункта.

По пути участники подносят ритуальные дары: еду, деньги, выпивку и прочие подношения. Считается, что такая щедрость обеспечит «кайф» — то есть благополучие и удачу — на ближайшее будущее.

Статус объекта наследия накладывает на организаторов дополнительные обязательства: теперь они должны соблюдать строгие каноны при проведении обряда. Зато взамен получают доступ к бюджетному финансированию. Грубо говоря, делать ритуал нужно правильно, а за это будут платить.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России, а также добавлено в список террористических.