«Просто так они вас не оставят»: Священник предупредил об опасности знакомства с лешими и русалками

Мифологические персонажи прочно занимают место в сознании россиян. Исследование ВЦИОМ показало, что «каждый третий допускает существование леших, каждый пятый — русалок». При этом две трети граждан верят в высшие силы или святых, оберегающих от опасности, а почти каждый второй россиянин допускает существование людей с даром предвидения.

Эту статистику прокомментировал Life.ru священник Владислав Береговой — руководитель отдела по культуре Песоченской епархии. Он обратил внимание на сложную структуру народной веры.

«Если треть россиян верит в потусторонние силы «отрицательным знаком», это не значит, что они не верят в силы «с положительным знаком» и что при этом они не верят в Бога. Я знаю, что существует категория христиан, которые верят в Бога, но не верят в существование потусторонних сил с отрицательным знаком — «духов злобы поднебесных». Однако их не очень много, и такими убеждениями они обязаны, скорее всего, некоторым современным психологическим течениям», — отметил Береговой.

По мнению священника, увлечение оккультизмом и эзотерикой, популярность которых также подтверждает опрос (каждый второй читает гороскопы, а больше трети гадают), парадоксальным образом может приводить людей к церкви. Он подчеркнул, что современные названия духов и древние представления имеют единую природу.

«Все эти лешие, водяные и прочее — это, если хотите, древние названия бесов. В каждой культуре их называют по-разному, но тем не менее это явления одного порядка. Те же самые домовые — это те самые бесы, упоминаемые на страницах Священного Писания, просто в той или иной национальной традиции они называются по-своему: где-то лешими, где-то лепреконами, где-то эльфами. Современная массовая культура романтизирует эльфов, но на самом деле это достаточно злые духи, между прочим», — пояснил священник.

Собеседник Life.ru добавил, что в истории мира «всегда так было, начиная с грехопадения Адама и Евы», и заметил, что знакомство с бесами «ничего хорошего не сулит». При этом данные ВЦИОМ показывают, что магические практики прочно встроены в быт россиян: шесть из десяти опрошенных бывали на священных источниках с целебной водой.