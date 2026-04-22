В издательстве АСТ заявили об отсутствии запросов от СК по книгам Остера

Издательство АСТ заявило, что не получало официальных запросов от Следственного комитета или прокуратуры по поводу книг Григория Остера. Накануне глава СК Александр Бастрыкин дал указание провести проверку произведений Остера на предмет наличия сомнительных с точки зрения педагогики положений.

«В настоящий момент официальных запросов или требований от СК, прокуратуры или иных государственных структур в адрес издательства АСТ относительно творчества Григория Остера нет», — приводит РИА «Новости» сообщение.

Российский писатель Григорий Остер, чье творчество подарило радость многим поколениям детей, родился в 1947 году. Его богатое литературное наследие насчитывает десятки произведений, написанных с неповторимым юмором и мудростью, как в стихах, так и в прозе. Особую популярность завоевали его «Вредные советы», а также истории о «38 попугаях» и «Котёнке по имени Гав», многие из которых ожили на экране в виде любимых советских мультфильмов.

Ранее Life.ru писал, что в Госдуме не пришли к единому мнению по вопросу проверки книг Григория Остера. Нина Останина, возглавляющая думский Комитет по защите семьи, подтвердила получение жалоб на содержание книг. При этом она призвала коллег действовать осторожно и «не решать вопрос с кондачка».