Газовый баллон рванул в многоэтажном доме на юге Москвы

Страшный взрыв прогремел, а затем вспыхнул пожар в одной из московских высоток. Как передает SHOT, эпицентр ЧП находился на 24-м этаже жилого дома на Загорьевской улице.

Кадры с места ЧП в жилом доме в Москве.

Густой дым окутал весь подъезд, отрезав пути к спасению для многих жителей, чьи квартиры также оказались в плену едкого дыма. По предварительной информации, произошёл взрыв газового баллона.

Очевидцы сообщают, что владельцев квартиры в момент происшествия не было дома. Однако в квартире находились запертые домашние животные – кошка и собака. Соседи надеются, что питомцев удастся спасти.

Ранее Life.ru рассказывал, что при пожаре в Нижегородской области погибли четыре человека. Огнём оказались охвачены сразу две квартиры многоквартирного дома на улице Ленина. Площадь возгорания достигла 80 квадратных метров.