22 апреля, 16:10

МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и ветре до 15 м/с

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Главное управление МЧС России по Москве, ссылаясь на данные Росгидромета, предупреждает о надвигающейся непогоде. В столице ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, сопровождаемые усилением северного ветра. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Неблагоприятные погодные условия прогнозируются с 21:00 среды, 22 апреля, по 21:00 четверга, 23 апреля. Возможны перебои с электроснабжением, падение деревьев и повреждение рекламных конструкций. Также существует вероятность повреждения автомобилей и образования дорожных заторов.

В связи с ухудшением погодных условий, столичных водителей настоятельно просят соблюдать повышенную осторожность при управлении транспортными средствами. Рекомендуется снижение скорости, увеличение дистанции до впереди движущихся автомобилей и отказ от резких маневров.

Пешеходам следует проявлять бдительность: избегать нахождения вблизи неустойчивых сооружений, не использовать деревья в качестве укрытия и обеспечивать постоянный присмотр за детьми.

Хочется плакать и спать? Врачи объяснили, что с вами всё в порядке — виновата погода

Ранее в Московском регионе фиксировалось резкое ночное похолодание, ставшее одним из самых заметных за апрель. В ночь на 22 апреля в столице был обновлён температурный минимум текущего месяца. На метеостанции ВДНХ в Москве температура воздуха опускалась до минус 1,3 градуса.

Наталья Демьянова
