В Китае мужчина выжил после остановки сердца на 40 часов

В Китае медики спасли мужчину, у которого сердце фактически не работало более 40 часов. Уникальный случай произошёл во Второй больнице Чжэцзянского университета. Об этом пишет издание Sohu.

40-летний пациент поступил с жалобами на одышку и боль в груди. Вскоре у него произошла остановка сердца, предположительно из-за тяжёлого воспаления сердечной мышцы. Попытки восстановить ритм с помощью дефибрилляции оказались безуспешными.

Жизнь мужчины поддерживали с помощью системы ЭКМО, которая временно выполняет функции сердца и легких. Дополнительно применялись методы для поддержания кровообращения и предотвращения осложнений.

Спустя более 40 часов сердечная деятельность начала восстанавливаться. Через 10 дней пациента отключили от аппарата, а примерно через три недели он пришел в сознание. В итоге мужчину выписали без серьезных последствий.

