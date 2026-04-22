Трёхсторонние переговоры между Россией, Украиной и США приостановлены. Об этом заявил начальник ГРУ Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков в комментарии ИС «Вести».

«Пока ничего, заморожен», – так он охарактеризовал текущую ситуацию на переговорном треке между тремя странами.

Кстати, по мнению спикера крымского парламента Владимира Константинова, Владимир Зеленский сознательно затягивает переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Он требует от Запада гарантий безопасности, но отнюдь не для своей страны.