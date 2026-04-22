Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 апреля, 18:57

Песков заявил об отсутствии у Киева воли к урегулированию

Обложка © Life.ru

Россия не видит со стороны Киева политической воли к урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Этому [встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского] должна предшествовать серьёзная работа, а главное — политическая воля со стороны киевского режима. Политической воли пока мы не видим», — сказал Песков в интервью ИС «Вести».

В Москве считают, что без готовности к переговорам со стороны Киева продвижение к урегулированию затруднено.

Киев просил Турцию организовать встречу Путина и Зеленского

Напомним, что украинская сторона заявила о готовности провести переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным на территории Турции. Возможный формат встречи предполагает участие также лидеров США и Турции — Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar