Песков заявил об отсутствии у Киева воли к урегулированию

Россия не видит со стороны Киева политической воли к урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Этому [встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского] должна предшествовать серьёзная работа, а главное — политическая воля со стороны киевского режима. Политической воли пока мы не видим», — сказал Песков в интервью ИС «Вести».

В Москве считают, что без готовности к переговорам со стороны Киева продвижение к урегулированию затруднено.

Напомним, что украинская сторона заявила о готовности провести переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным на территории Турции. Возможный формат встречи предполагает участие также лидеров США и Турции — Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.