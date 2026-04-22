Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 апреля, 19:01

В Кремле выразили надежду на продолжение посредничества США по Украине

В Кремле рассчитывают на продолжение посреднической роли США в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона ожидает, что американские представители сохранят участие в переговорном процессе и будут способствовать диалогу.

«Мы искренне надеемся, что они продолжат свою миссию добрых услуг по оказанию посредничества», — отметил Песков в интервью Первому каналу.

Речь идёт о возможных контактах с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В Москве рассчитывают на дальнейшее взаимодействие в этом формате.

В Совфеде назвали враньём слова Зеленского о его готовности к встрече с Путиным
Ранее Песков заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может состоятся исключительно в контексте завершения уже достигнутых соглашений. Необходимо наличие конкретной повестки и гарантии результативности.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar