Делегация РФ в Вене заявила о подготовке Европы к большой войне против России

Европа готовит большую войну против России. Такое мнение прозвучало в ходе Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в Вене. Соответствующее заявление сделала глава делегации РФ на форуме Юлия Жданова.

Дипломат указала на рост военных расходов стран Евросоюза. С февраля 2022 года по 2025 год они увеличились почти на 60%. По итогам прошлого года ассигнования достигли 381 млрд евро. Жданова отметила, что официально поставлена задача повысить обороноспособность Европы к 2030 году.

«Такие масштабные приготовления не оставляют сомнений в том, что Европа не заинтересована в долгосрочном и стабильном мире в регионе ОБСЕ, а готовит большую войну против России», — сказала она.

По её словам, Украина в этой ситуации выступает лишь переменной величиной. Её используют для достижения узкокорыстных военно-политических целей, чтобы дать Европе подготовиться к будущему конфликту.

Ранее сообщалось, что послы стран Евросоюза одобрили выделение Украине займа на 90 млрд евро. Они также согласовали новый, 20-й пакет санкций против России. Средства нужны Киеву для покрытия финансовых потребностей в 2026 и 2027 годах. Решение по займу долгое время блокировали Венгрия и Словакия. Они связывали свою позицию с остановкой поставок нефти по трубопроводу «Дружба». После восстановления прокачки сопротивление этих стран, согласно данным, уменьшилось.