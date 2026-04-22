Жительнице Британии отменили выигрыш в 1,3 млн долларов после технического сбоя

В Великобритании букмекер отказался выплатить женщине выигрыш в размере 1,3 млн долларов (примерно 100 млн рублей). Об этом пишет газета Daily Mail.

Клэр Эйнсли увидела в мобильном приложении информацию о крупной победе. Она сразу обратилась в компанию, предоставив скриншоты. По её словам, представители фирмы запросили документы для проверки личности и сообщили, что деньги поступят в течение нескольких дней. Однако транзакцию отклонили. Через два дня женщина получила уведомление о недействительности выигрыша из-за технического сбоя.

«Я была в восторге — думала об отпуске для детей и покупке дома для них в будущем», — рассказала Клэр Эйнсли.

В компании заявили, что ошибку обнаружили во время рутинной проверки. Они отметили, что сбой в механизме временно зачислял некорректные суммы на счёты некоторых клиентов. Юристы указывают, что условия использования таких платформ обычно позволяют операторам отменять результаты при технических проблемах. Эйнсли требует предоставить доказательства реального сбоя. Ситуация с выплатой крупного выигрыша остаётся нерешённой.

