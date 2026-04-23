Борцы греко-римского стиля из РФ завоевали медальный зачёт на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по греко-римской борьбе в албанской Тиране российские спортсмены завершили турнир с лучшим результатом по количеству наград. В активе представителей России — четыре медали: две золотые, одна серебряная и одна бронзовая.

Чемпионами Европы стали Эмин Сефершаев (до 55 кг) и Сергей Емелин (до 63 кг). Адлет Тюлюбаев (до 82 кг) завоевал серебряную награду. Артур Саргсян (до 97 кг) стал бронзовым призёром. Азербайджан завершил турнир с семью медалями, включая два золота. Представители Армении взяли четыре награды: одно золото, одно серебро и две бронзы.

Ранее российские дзюдоисты завершили выступление на чемпионате Европы в Тбилиси. Команда заняла третье место в медальном зачёте. Спортсмены привезли домой семь наград — две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые. Золото завоевали Мурад Чопанов в категории до 66 кг и Тимур Арбузов в категории до 81 кг. Серебро досталось Сабине Гилязовой в весе до 48 кг. Первое место в зачёте заняла сборная Грузии. Хозяева турнира выиграли четыре золота, два серебра и одну бронзу.