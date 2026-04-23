Цена нефти Brent впервые с 13 апреля превысила $103 за баррель
Котировки нефти эталонной марки Brent с поставкой в июне превысили отметку в 103 доллара за баррель впервые после 13 апреля 2026 года. Это следует из данных лондонской биржи ICE.
На пике, в 03:13 по московскому времени, стоимость июньского фьючерса выросла на 1,81%, достигнув $103,75 за баррель. К 03:23 мск рост несколько замедлился: цена составила $103,07 (+1,14% к предыдущему закрытию).
Ранее казахстанские власти сообщили о получении неофициальной информации о невозможности транспортировки нефти по трубопроводу «Дружба» в мае. Позже немецкий регулятор подтвердил, что получил уведомление о прекращении транзита с 1 мая. Как подчеркнул вице-премьер РФ Александр Новак, казахстанская нефть, ранее поставлявшаяся в Германию по «Дружбе», с 1 мая 2026 года пойдёт на другие логистические направления.
