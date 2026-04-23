Цена нефти Brent впервые с 13 апреля превысила $103 за баррель

Котировки нефти эталонной марки Brent с поставкой в июне превысили отметку в 103 доллара за баррель впервые после 13 апреля 2026 года. Это следует из данных лондонской биржи ICE.

На пике, в 03:13 по московскому времени, стоимость июньского фьючерса выросла на 1,81%, достигнув $103,75 за баррель. К 03:23 мск рост несколько замедлился: цена составила $103,07 (+1,14% к предыдущему закрытию).