Экс-помощнику штаба Трампа Пейджу присудили $1,25 млн по делу о слежке ФБР

Бывшему советнику предвыборного штаба Дональда Трампа Картеру Пейджу присуждена компенсация в размере 1,25 миллиона долларов. Деньги будут выплачены в рамках досудебного соглашения с Министерством юстиции США по делу о незаконной слежке со стороны ФБР. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на информированный источник.

Ещё в 2020 году Пейдж подал иск, в котором утверждал, что стал жертвой необоснованной слежки. По его словам, федеральные агенты вели за ним наблюдение в ходе расследования о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США, состоявшиеся в 2016 году.

«Министерство юстиции урегулировало иск от помощника предвыборного штаба Дональда Трампа на выборах 2016 года, который стал объектом секретной слежки, договорившись о сумме в 1,25 миллиона долларов», — говорится в публикации.

В самом Минюсте, комментируя исход дела, признали, что разрешение на слежку за Пейджем было выдано на основе искажённой информации и носило политически мотивированный характер.

Ранее сообщалось, что криптопредприниматель Джастин Сан подал иск в федеральный суд Калифорнии против World Liberty Financial — криптопроекта, связанного с Дональдом Трампом и его семьёй. Сан требует разморозить его токены WLFI и запретить платформе ограничивать, изымать или сжигать их.