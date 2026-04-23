23 апреля, 03:48

Ещё три аэропорта России ограничили приём и вылет рейсов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели ещё в трёх аэропортах России. Об этом заявили в Росавиации.

Речь идёт об аэропортах Самары (Курумоч), Бугульмы и Нижнекамска (Бегишево). В этих воздушных гаванях временно приостановили обслуживание рейсов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Одновременно ограничения сняли в аэропортах Саратова (Гагарин) и Пензы.

Серия взрывов прозвучала над Кстово в Нижегородской области, работает ПВО
Серия взрывов прозвучала над Кстово в Нижегородской области, работает ПВО

Ранее сообщалось, что беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Самаре. Местные жители рассказали, что в 05:09 утра прогремел взрыв. Перед этим они слышали сильный гул — беспилотник летел на низкой высоте. Дрон врезался в верхние этажи высотки, его обломки упали на придомовую территорию. Затем очевидцы увидели дым: взрывом «снесло» часть крыши. Ударной волной выбило стёкла в домах напротив. Сейчас территория оцеплена, официальной информации пока нет.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Антон Голыбин
