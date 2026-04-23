23 апреля, 05:13

Населённые пункты Мелитополя обесточены из-за ударов ВСУ

Населённые пункты Мелитополя остались без электроснабжения из-за атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) по энергоинфраструктуре Запорожской области. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Золотарёв.

«Из-за вчерашних атак на энергоинфраструктуру Запорожской области обесточены населённые пункты городского округа Мелитополь. Как следствие — снижено давление воды в городских сетях. Все экстренные и коммунальные службы работают в усиленном режиме. Прошу сохранять спокойствие», — пишет он в своём телеграм-канале.

Золотарёв также напомнил о правилах безопасности при использовании генераторов: их нельзя устанавливать в помещениях, заправлять следует только на открытом воздухе, а также необходимо не допускать перегрева оборудования.

Ранее Вооружённые силы Украины атаковали энергетическую инфраструктуру Энергодара, что привело к отключению водозабора и остановке водоснабжения. Оценка ущерба осложнялась из-за угрозы дронов. Кроме того, в результате ударов была обесточена южная часть Запорожской области.

Тимур Хингеев
