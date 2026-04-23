

23 апреля, 05:54

Фильму «Покидая Северную Корею» о побеге из КНДР не дали прокатное удостоверение

Кадр из фильма «Покидая Северную Корею», реж. Фредерик Сёльберг, прод. Сара Стокманн. Обложка © kinopoisk.ru

В России не покажут фильм о побеге из КНДР. Как рассказали в телеграм-канале кинопрокатной компании U Films, картина «Покидая Северную Корею» режиссёра Фредерика Сёльберга не получила прокатное удостоверение Минкульта.

«Фильму «Покидая Северную Корею» отказано в выдаче прокатного удостоверения на основании знаменитого подпункта «з» [пункта 19 Порядка выдачи прокатных удостоверений] — в иных определённых федеральными законами случаях», — говорится в сообщении.

В компании выразили сожаление тем, что россияне не смогут увидеть картину легально. Она повествует об истории девушки, которая сбежала в Южную Корею. Героиня решается на смертельно опасное путешествие, чтобы заработать деньги на лечение больной матери.

Ранее Минкульт отказал в прокатном удостоверении исторической драме «Нюрнберг» режиссёра Джеймса Вандербилта. Причиной стал тот же пункт Порядка выдачи, что и в случае с «Покидая Северную Корею».

Матвей Константинов
