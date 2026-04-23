Макгрегор: Кризис на Ближнем Востоке может спровоцировать смену власти в Европе

Возможные последствия конфликта США и Ирана способны вызвать серьёзные политические потрясения в странах Западной Европы. Об этом в эфире YouTube-канала сообщил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

По оценке Макгрегора, ситуация на энергетических рынках уже ухудшается и влияет на экономику ряда государств. Он связал текущие сложности с зависимостью стран от поставок ресурсов из региона Персидского залива, где производится значительная часть сырья для мировой промышленности.

Отдельно эксперт подчеркнул, что около половины компонентов для производства удобрений поступает именно оттуда, что усиливает уязвимость цепочек поставок. На Западе, по его словам, уже фиксируются перебои с газом и нефтью. В качестве примера он привёл Великобританию, где в течение ближайших недель, как утверждается, могут возникнуть проблемы с авиатопливом и газоснабжением.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы США впервые за последние десятилетия применили корабельную артиллерию против морских целей в районе у берегов Ирана. Подобная практика не использовалась с 1988 года в ходе боевых операций. Тогда американские силы также открывали огонь по морским объектам в этом регионе.