Движение общественного транспорта после ночной атаки в Самаре восстановлено

В Самаре возобновлено полноценное движение общественного транспорта после временной остановки, связанной с атакой беспилотников. О возвращении транспорта к обычному режиму сообщил глава города Иван Носков.

«Движение общественного транспорта восстановлено в полном объёме», — написал он в своём канале в MAX.

Ранее в Самаре беспилотник атаковал жилую многоэтажку, в результате чего серьёзно пострадали верхние этажи здания. Удар пришёлся по крыше, которую частично «снесло» взрывом, а также повредил квартиры. После столкновения с домом беспилотник разрушился, его обломки упали во двор.