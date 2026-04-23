СК и прокуратура работают на месте падения БПЛА ВСУ в Самаре и Новокуйбышевске

Прокуратура и Следственный комитет начали работу после падений беспилотников в Самаре и Новокуйбышевске. Об этом сообщили в пресс-службах региональных надзорного и следственного ведомств.

Прокуратура Самарской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших граждан. По факту повреждения жилого дома в Самаре и гибели человека в Новокуйбышевске организовали выезд следователей. Ведомство открыло горячую линию для приёма жалоб и оказания правовой помощи.

«По сообщению о повреждении жилого многоквартирного дома в Самаре и гибели человека в Новокуйбышевске организован выезд сотрудников следственного управления СК России по Самарской области на место происшествия для производства необходимых процессуальных действий», — говорится в сообщении следственного управления.