Занятия в школах Самары и Новокуйбышевска перенесли на вторую смену

В школах Самары и Новокуйбышевска занятия первой смены перенесли на вторую. Как сообщил мэр Иван Носков, это связано с атаками Вооружённых сил Украины.

«Дети, которые на данный момент находятся в школах и детских садах, вместе с педагогами переместились в укрытия. Занятия первой смены перенесены на вторую смену, в очном формате. Следите за информацией в родительском чате своей школы», — пишет Носков.