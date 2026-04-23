Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 07:21

«Будут цифры — прокомментируем»: Решетников отказался оценивать экономику раньше времени

Решетников отложил прогнозы по экономике до майских праздников

Обложка © ТАСС/Ковалев Петр

Обложка © ТАСС/Ковалев Петр

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что оценивать текущую ситуацию в экономике можно будет только после публикации прогнозов. Об этом он сообщил журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву.

Решетников не стал комментировать текущую ситуацию в экономике. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

В ведомстве подчеркнули, что преждевременные оценки пока не рассматриваются как корректные. Ожидается, что необходимые данные могут быть представлены либо в период майских праздников, либо сразу после них.

«Будут цифры — прокомментируем», — ответил Решетников.

Песков: Совещания по экономике у Путина проходят в закрытом режиме
Песков: Совещания по экономике у Путина проходят в закрытом режиме

Ранее сообщалось, что в правительстве России не рассматривают вариант масштабных кадровых перестановок, несмотря на появившиеся в СМИ предположения о возможных изменениях в кабмине. Поводом для обсуждений стали слова президента Владимира Путина о темпах экономического роста, после которых в публичном поле возникли версии о грядущих увольнениях и новых назначениях.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Максим Решетников
  • Минэкономразвития РФ
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar