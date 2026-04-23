«Будут цифры — прокомментируем»: Решетников отказался оценивать экономику раньше времени

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что оценивать текущую ситуацию в экономике можно будет только после публикации прогнозов. Об этом он сообщил журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву.

Решетников не стал комментировать текущую ситуацию в экономике.

В ведомстве подчеркнули, что преждевременные оценки пока не рассматриваются как корректные. Ожидается, что необходимые данные могут быть представлены либо в период майских праздников, либо сразу после них.

«Будут цифры — прокомментируем», — ответил Решетников.

Ранее сообщалось, что в правительстве России не рассматривают вариант масштабных кадровых перестановок, несмотря на появившиеся в СМИ предположения о возможных изменениях в кабмине. Поводом для обсуждений стали слова президента Владимира Путина о темпах экономического роста, после которых в публичном поле возникли версии о грядущих увольнениях и новых назначениях.