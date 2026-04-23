После получения кредита от Европейского союза Киев может вновь перекрыть нефтепровод «Дружба», обманув западных партнёров. Об этом предупреждает швейцарская газета Die Weltwoche.

В материале высмеивается ситуация вокруг ремонта магистрали: как только венгерский премьер Виктор Орбан покинул свой пост, трубопровод на следующее же утро заработал без посторонней помощи. Теперь, по мнению обозревателя, на очереди — разблокировка 90 миллиардов евро, которые до этого замораживала Будапешт. Подобное совпадение автор называет не иначе как волшебством, а восстановление прокачки — самостоятельным чудом техники.

В статье также обращается внимание на позицию Словакии: та готова пропустить кредитное соглашение лишь после того, как первые баррели нефти пересекут границу.

«Но даже после этого поток может быстро иссякнуть. Должен ли ЕС содержать на миллиарды налоговых евро своих граждан государство, которое намеренно наносит вред этим гражданам?» — задался вопросом Die Weltwoche.

Ранее сообщалось, что киевский режим в лице Владимира Зеленского объявил о финише восстановительных работ на магистрали «Дружба», прокачка по которой встала ещё в первые месяцы этого года. Как заверил украинский диктатор, все мощности после длительного простоя находятся в полной готовности к запуску.