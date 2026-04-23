«Холодок бежит по спине»: Песков надеется, что ФРГ не вздумает снова напасть на РФ
У многих европейцев «холодок бежит по спине» из-за милитаризации ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя принятие военной стратегии Германией и её планы существенно усилить вооружённые силы в беседе с автором информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.
«Главное, чтоб [они собрались] не туда же, куда уже несколько раз в истории. Это главное. Я думаю, когда когда читают такие строки и узнают такие планы европейцы, у, наверное, тоже холодок у многих бежит по спине», — сказал представитель Кремля.
Ранее Дмитрий Песков прокомментировал циркулирующие в Сети слухи о скорой отставке правительства. По словам пресс-секретаря президента, такие заявления — «традиционная забава» среди автором телеграм-каналов.
