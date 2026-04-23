Манёвр российского флота во время визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Пекин послал важный сигнал США, пишет издание Baijiahao. Речь идёт о заходе в порт Чжаньцзян двух фрегатов и судна снабжения.

В тот момент в столице Народной Республики проходили переговоры с участием главы российского внешнеполитического ведомства, его китайского коллеги Ван И с председателя Си Цзиньпина. Чжаньцзян — это ключевая военно-морская база КНР в Южно-Китайском море. Регион известен напряжённостью, а иностранные военные корабли появляются там редко.

По мнению авторов, выбор именно этого порта является сигналом США. Он показывает уровень взаимодействия Москвы и Пекина, а также готовность к совместной реакции на внешние угрозы.

Ранее в Госдуме рассказали, как Китай публично унизил президента США Дональда Трампа на фоне продолжающейся блокировки Ормузского пролива. По словам депутата Михаила Делягина, американский лидер не смог добиться открытия акватории ни угрозами, ни диалогом. При этом Пекин спокойно заявляет, что продолжит использовать пролив.