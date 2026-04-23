Над Нижегородской областью сбили 11 беспилотников
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI
В Нижегородской области силы ПВО отразили атаку беспилотников. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин. Инцидент произошёл ночью в промышленной зоне Кстовского района. По словам губернатора, было сбито 11 аппаратов.
Он уточнил, что в результате падения обломков объект на территории одного из предприятий получил повреждения и загорелся. На месте работают оперативные службы. Они занимаются ликвидацией последствий происшествия.
«По предварительным данным, пострадавших нет», — отметил Никитин.
Напомним, Кстовский район Нижегородской области подвергся массированному налёту беспилотников 23 апреля. Над промышленной зоной были задействованы системы противовоздушной обороны. Из-за падения обломков на одном из предприятий произошло возгорание. При этом ночная атака беспилотников не затронула жилой сектор, люди не пострадали.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.