Над Нижегородской областью сбили 11 беспилотников

В Нижегородской области силы ПВО отразили атаку беспилотников. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин. Инцидент произошёл ночью в промышленной зоне Кстовского района. По словам губернатора, было сбито 11 аппаратов.

Он уточнил, что в результате падения обломков объект на территории одного из предприятий получил повреждения и загорелся. На месте работают оперативные службы. Они занимаются ликвидацией последствий происшествия.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — отметил Никитин.

Напомним, Кстовский район Нижегородской области подвергся массированному налёту беспилотников 23 апреля. Над промышленной зоной были задействованы системы противовоздушной обороны. Из-за падения обломков на одном из предприятий произошло возгорание. При этом ночная атака беспилотников не затронула жилой сектор, люди не пострадали.