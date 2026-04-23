Появилось фото японского танка, где взрыв снаряда убил троих военных

В Японии произошло чрезвычайное происшествие на военных манёврах. В ходе учений с боевой стрельбой взорвался основной боевой танк Type 10.

В Сети появилось фото с места событий. На снимке отчётливо видно, что взрывной волной с башни сорвало крупнокалиберный пулемёт M2 — он лежит на земле справа от боевой машины.

Кроме того, на корпусе танка сработали вышибные панели. Специалисты предполагают, что это прямое свидетельство возгорания боекомплекта из-за детонации в боевом отделении.

Сухопутные силы самообороны Японии приняли решение приостановить все учения с боевой стрельбой с участием танков Type 10 и Type 90. Пауза продлится до тех пор, пока эксперты не установят точные причины случившегося и не дадут рекомендации по безопасности. В результате ЧП погибли трое членов экипажа. Выжил лишь механик-водитель, который получил тяжелые ранения, сообщает The Independent.

