Под Красноярском рейсовый автобус влетел в дерево, пострадали девять человек

Восемь пассажиров и 60-летний водитель получили травмы в результате аварии с пассажирским автобусом в Железногорске. Как сообщили 23 апреля в ГУ МВД России по Красноярскому краю, водитель не справился с управлением, когда автобус поднимался в гору по улице Загородной.

Кадры с места ДТП. Видео © Telegram / МВД 24

Транспортное средство съехало с дороги и врезалось в дерево. Согласно сообщению полиции, кроме водителя, никто из пострадавших не использовал ремни безопасности. Все травмированные доставлены в медицинское учреждение.

«На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося», — добавили в МВД.

