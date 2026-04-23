23 апреля, 09:06

Под Красноярском рейсовый автобус влетел в дерево, пострадали девять человек

Восемь пассажиров и 60-летний водитель получили травмы в результате аварии с пассажирским автобусом в Железногорске. Как сообщили 23 апреля в ГУ МВД России по Красноярскому краю, водитель не справился с управлением, когда автобус поднимался в гору по улице Загородной.

Кадры с места ДТП. Видео © Telegram / МВД 24

Транспортное средство съехало с дороги и врезалось в дерево. Согласно сообщению полиции, кроме водителя, никто из пострадавших не использовал ремни безопасности. Все травмированные доставлены в медицинское учреждение.

«На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося», — добавили в МВД.

Экс-чиновницу, устроившую смертельное ДТП на Садовом кольце, отправили в СИЗО

Ранее сообщалось, что бывший мэр Саратова Николай Романов погиб в ДТП: его Mercedes въехал в грузовик Volvo около села Казачка. Несмотря на то, что удар пришёлся со стороны пассажирского места, Романов получил смертельные травмы и погиб на месте.

Обложка © Telegram / МВД 24

Наталья Демьянова
