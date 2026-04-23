Введение очередного, двадцатого по счёту, пакета ограничений против России наносит удар прежде всего по Украине. С таким резонансным заявлением выступил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Своим мнением политик поделился в социальной сети X. Он выразил недоумение поведением коллег, которые поддерживают новые экономические меры. По мнению общественного деятеля, радость парламентариев совершенно неуместна в нынешних обстоятельствах.

«Европейские депутаты, хлопающие в ладоши по поводу 20-го пакета санкций против России, на самом деле хлопают в ладоши за ещё большее опустошение Украины», — подчеркнул автор публикации.

Мема убежден, что Брюссель утратил моральное право на подобные решения. Его действия, как считает евроскептик, лишь затягивают военное противостояние, что является «аморальным и чистейшим абсурдом».

Также представитель «Альянса свободы» обратил внимание на деградацию европейских ценностей. По его словам, следование принципам двойных стандартов подрывает веру граждан в местную демократию.

В заключение финский эксперт отметил, что текущий курс руководства ЕС ведет объединение к международной изоляции. Подобная стратегия, по его оценке, только ухудшает глобальную репутацию блока.

Ранее Еврокомиссия предложила странам ЕС срочно утвердить 20-й пакет ограничений против России в урезанном виде. Из документа убрали ключевую меру — полный запрет на транспортировку нефти и связанные с этим услуги, включая страхование.