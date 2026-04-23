На Ставрополье отменили вторую смену в школах из-за угрозы БПЛА

В Ставропольском крае объявлен режим беспилотной опасности. На фоне предупреждения в школах и учреждениях профобразования изменили порядок работы. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Учебные учреждения скорректировали расписание: учащиеся первой смены завершают занятия раньше обычного. Для школьников второй смены очное обучение на сегодняшний день не проводится, они остаются дома. В системе среднего профессионального и высшего образования также рекомендовано завершить образовательный процесс на текущий день.

Службы экстренного реагирования приведены в готовность, ситуация отслеживается в оперативном режиме. При возникновении необходимости гражданам советуют обращаться по единому номеру экстренных служб «112».

Ранее сообщалось, что в Самарской области зафиксирована атака с применением беспилотных средств. В воздушном пространстве работают системы противовоздушной обороны, которые отражают угрозу и нейтрализуют цели. Жителей региона призвали сохранять спокойствие и соблюдать рекомендации экстренных служб, а также следить за официальными уведомлениями.