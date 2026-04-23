Мосгорсуд подтвердил изъятие имущества на 9 млрд рублей у экс-главы ВС Момотова

Мосгорсуд утвердил решение об изъятии имущества на сумму около 9 млрд рублей у бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова и его компаньона Андрея Марченко. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Апелляционная инстанция рассмотрела жалобу на ранее принятое решение Останкинского суда Москвы. По итогам разбирательства вердикт первой инстанции был оставлен без изменений. Речь идёт о деле по антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры, который был удовлетворён судом в октябре 2025 года.

В рамках этого решения у Виктора Момотова, Андрея Марченко и Игоря Марченко подлежит изъятию имущество общей стоимостью около 9 млрд рублей. Судебная коллегия не нашла оснований для отмены ранее вынесенного постановления и отклонила поданную жалобу.