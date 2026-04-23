Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке



Регион
23 апреля, 09:40

Мосгорсуд подтвердил изъятие имущества на 9 млрд рублей у экс-главы ВС Момотова

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Мосгорсуд утвердил решение об изъятии имущества на сумму около 9 млрд рублей у бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова и его компаньона Андрея Марченко. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Апелляционная инстанция рассмотрела жалобу на ранее принятое решение Останкинского суда Москвы. По итогам разбирательства вердикт первой инстанции был оставлен без изменений. Речь идёт о деле по антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры, который был удовлетворён судом в октябре 2025 года.

В рамках этого решения у Виктора Момотова, Андрея Марченко и Игоря Марченко подлежит изъятию имущество общей стоимостью около 9 млрд рублей. Судебная коллегия не нашла оснований для отмены ранее вынесенного постановления и отклонила поданную жалобу.

Любовница министра Старовойта, 9 млрд судьи Мамотова и советы Родниной бедным: яркие скандалы года

Напомним, что в сентябре 2025 года Генеральная прокуратура РФ направила иск об обращении в доход государства почти 100 объектов недвижимости, которые связаны с председателем Совета судей Виктором Момотовым. Позднее Высшая квалификационная коллегия судей России досрочно прекратила его полномочия как судьи Верховного суда и председателя Совета судей. Дополнительно сообщалось об обеспечительных мерах по делу: судебные приставы ограничили выезд за пределы России матери бывшего судьи Надежды Ларяновой.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar