Мосгорсуд подтвердил изъятие имущества на 9 млрд рублей у экс-главы ВС Момотова
© ТАСС / Сергей Фадеичев
Мосгорсуд утвердил решение об изъятии имущества на сумму около 9 млрд рублей у бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова и его компаньона Андрея Марченко. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Апелляционная инстанция рассмотрела жалобу на ранее принятое решение Останкинского суда Москвы. По итогам разбирательства вердикт первой инстанции был оставлен без изменений. Речь идёт о деле по антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры, который был удовлетворён судом в октябре 2025 года.
В рамках этого решения у Виктора Момотова, Андрея Марченко и Игоря Марченко подлежит изъятию имущество общей стоимостью около 9 млрд рублей. Судебная коллегия не нашла оснований для отмены ранее вынесенного постановления и отклонила поданную жалобу.
Напомним, что в сентябре 2025 года Генеральная прокуратура РФ направила иск об обращении в доход государства почти 100 объектов недвижимости, которые связаны с председателем Совета судей Виктором Момотовым. Позднее Высшая квалификационная коллегия судей России досрочно прекратила его полномочия как судьи Верховного суда и председателя Совета судей. Дополнительно сообщалось об обеспечительных мерах по делу: судебные приставы ограничили выезд за пределы России матери бывшего судьи Надежды Ларяновой.
