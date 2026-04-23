23 апреля, 09:54

Под Брянском сразу три иномарки переехали 65-летнего пешехода — он умер на месте

Обложка © ТАСС / Михаил Жбанков

В Брянской области на трассе А-240 произошла смертельная авария с участием пешехода. Как передаёт Госавтоинспекция, 65-летний пенсионер был сбит сначала одним автомобилем, а потом его переехали ещё две машины. Всё произошло вечером 21 апреля. К сожалению, погибший был в тёмной одежде и без светоотражателей, что могло сыграть роковую роль.

«Пешеход упал на проезжую часть, после чего на него был совершён наезд автомобилем Hyundai под управлением 27-летнего водителя, двигавшегося за автомобилем Infiniti, а также автомобилем Toyota под управлением 55-летнего водителя», — говорится в сообщении ГИБДД.

К сожалению, пешеход скончался на месте происшествия до прибытия медицинских работников. По факту ДТП ведётся расследование.

Ранее сообщалось, что под Красноярском рейсовый автобус влетел в дерево, пострадали девять человек. Согласно сообщению полиции, кроме водителя, никто из пострадавших не использовал ремни безопасности. Все травмированные доставлены в медицинское учреждение.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
