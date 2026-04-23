Профсоюз пилотов пожаловался в Верховный суд на занижение налёта авиакомпаниями

Шереметьевский профсоюз лётного состава обратился в Верховный суд РФ с жалобой на практику занижения налёта часов пилотам. По версии заявителей, это влияет на право на досрочную пенсию. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Поводом для обращения стала неоднозначная судебная практика по подобным делам. Профсоюз просит сформировать единый подход к рассмотрению таких споров. Суть претензий связана с тем, что ряд авиакомпаний, включая «ЭйрБриджКарго» и «Волга-Днепр», применяли понижающие коэффициенты к фактическому налёту при работе в расширенных экипажах.

В результате, как утверждается, в систему учёта передавались уже уменьшенные показатели, что влияло на расчёт страхового стажа. Представители профсоюза настаивают, что действующее законодательство не допускает сокращения налёта в зависимости от состава экипажа.

По их версии, такая практика могла приводить к снижению стажа и последующим отказам пилотам в назначении досрочной пенсии. При этом судебные решения по аналогичным спорам оказались разными. В Москве суды вставали на сторону лётчиков, тогда как в Ульяновске аналогичный иск был отклонён, и это решение подтвердили вышестоящие инстанции.

Теперь заявители рассчитывают, что Верховный суд даст окончательное разъяснение и установит единый подход. По имеющейся информации, председателю суда уже поручено разобраться в ситуации.

