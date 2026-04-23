Зеленский объяснился за «Донниленд»

Глава украинского режима Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что Украина якобы предлагала США назвать подконтрольные территории Донбасса «Доннилендом». Об этом сообщило издание Guardian.

«Во время моих переговоров не использовалось никаких других терминов, кроме «Донецкая область», «Луганская область», «наш Донбасс» или «территория Украины», — сказал экс-комик.

Отдельно Зеленский отметил, что ключевым вопросом остаётся сохранение Донецкой народной республики и Луганской народной республики в составе Украины. Также он добавил, что недопустимо появление каких-либо альтернативных названий, намекнув на формулировки, связанные с российской стороной.

Ранее появилась информация о якобы неофициальных предложениях со стороны украинской делегации в ходе контактов с США. В рамках переговоров могла обсуждаться идея условного названия для подконтрольной Киеву части Донбасса — «Donnyland».