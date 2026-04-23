Песков отказался комментировать обыски в Минприроды Дагестана

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать обыски в Министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана и в ФГБУ «Управление «Дагмелиоводхоз»». На брифинге в четверг он заявил, что по этой теме нужно обращаться в правоохранительные органы.

Сами обыски, по данным Следственного комитета, прошли в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий и халатности. Оперативные мероприятия проводились в служебных помещениях обоих ведомств в Махачкале.

Дело, судя по всему, связано с незаконной застройкой в границах водоохранной зоны и русла реки. Как пишет СК, с 2009 года по март 2026-го чиновники Махачкалы и «лица иных уполномоченных органов» оформляли права собственности на участки там, где строительство запрещено, а затем выдавали разрешения на возведение многоэтажных домов.

По версии следствия, перед началом стройки русло реки засыпали. В СК считают, что это могло создать угрозу подтопления прилегающих территорий. В сети также опубликовали видео обысков: на кадрах сотрудники изымают документы и предметы, которые, по версии следствия, имеют значение для дела. О задержаниях или конкретных фигурантах на момент публикации официально не сообщалось.