В Колумбии новый мост рухнул с мэром и жителями во время открытия

В Колумбии только-только построенный мост не выдержал и первого испытания делом. Как пишет портал Need To Know, подвесную переправу длиной 85 метров возвели в муниципалитете Багадо, что в департаменте Чоко. Она должна была связать центр города с окраиной. Когда мэр Маринела Паломеке Серна вместе с жителями решили символически перейти на другой берег, трос предательски оборвался и люди рухнули в воду.

Последствия обрушения моста в Колумбии. Видео © X / vanguardiacom

«Я не инженер, не прораб, и не очень разбираюсь в материалах, но я точно требовала, чтобы они были качественными для этого строительства. Слава богу, все живы, но восемь человек пострадали», — удивляется градоначальница.

Есть пострадавшие, троим потребовалась госпитализация. Власти и строительная компания устанавливают точные причины инцидента. По одной из версий, конструкция не выдержала нагрузку из-за слишком большого числа людей.

Ранее в Германии контактная сеть рухнула прямо на поезд, перевозивший порядка 600 человек. Пострадавших нет. Известно, что состав экстренно затормозил сразу после пересечения границы федеральной земли Бранденбург.